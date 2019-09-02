Boeing 737 MAX может провести рождественские и новогодние праздники на земле

Новые препятствия возникли на пути возвращения самолета Boeing 737 MAX в небо. По данным издания Wall Street Journal, трения существуют между американской авиастроительной корпорацией и авиарегуляторами некоторых стран, например, США, Бразилии и ЕС. Источники в профсоюзах пилотов и авиарегуляторах сообщают, что в августе Boeing проводил совещание с авиационными властями нескольких стран, и последние жаловались, мол, корпорация не предоставила информацию о внесенных в программное обеспечение 737 MAX изменениях. Только после предоставления технической документации они согласны вновь рассмотреть вопрос о летных испытаниях доработанных самолетов.

По мнению издания, все это может привести к простою 737 MAX во время рождественских и новогодних праздников, на которые приходится пик перевозок. А это, в свою очередь, приведет к огромным потерям в финансах как у перевозчиков, так и у самого производителя. Но рисковать безопасностью никто не хочет.

Американские перевозчики уже вынуждены убирать 737 MAX из расписания на октябрь и ноябрь. На конец ноября в США приходится первый всплеск роста перевозок – в четвертый четверг месяца отмечается День благодарения, который американцы стараются встретить с семьей и близкими. Авиакомпания American Airlines уже построила расписание на этот период без 737 MAX, отменив более сотни рейсов.

Напомним, регуляторы всех стран "приземлили" Boeing 737 весной – после второй за полгода катастрофы данного типа. В двух катастрофах погибли 346 человек, есть основания считать, что причиной стал дефект ПО самолета. Кроме того, в ходе расследования и проверок были выявлены еще несколько дефектов, в том числе связанные с работой автопилота.