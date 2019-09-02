Израиль открыл бомбоубежища после ракетных обстрелов из Ливана

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) распорядилась открыть бомбоубежища вблизи израильско-ливанской границы.

Решение принято после ракетного обстрела с территории Ливана, за который взяла ответственность ливанская группировка "Хезболла".

Распоряжение касается населенных пунктов на севере Израиля, расположенных в пределах четырех километров от границы с Ливаном.

При этом отмечается, что нет необходимости находиться в бомбоубежищах постоянно, сообщает Regnum.

1 сентября Ливан выпустил противотанковые ракеты в сторону еврейской военной базы на севере Израиля. Израиль открыл ответный огонь.

Движение ливанских шиитов "Хезболла", союзное Ирану и Сирии и обладающее десятками тысяч ракет различных типов, с окончания Второй ливанской войны 2006 года соблюдает перемирие с Израилем. ЕС и США считают движение террористическим.