24 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
Школа №1 Екатеринбурга (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Это место, где каждый день вы будете получать новые знания": Куйвашев напутствовал учеников на линейке в суперсовременной школе

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил учеников, их родителей и педагогов с началом учебного года на линейке в школе №1, которая была фактически отстроена заново на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге.

"Сегодня по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. На праздники принято дарить подарки, и новая школа - это настоящий подарок, который взрослые подарили вам, дорогие ребята. Это место, где каждый день вы будете получать новые знания. Важно, что она построена по самым современным технологиям, и старт ее работы стал выполнением поручения президента России Владимира Путина", - отметил Куйвашев.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, новая школа - не просто здание с учебными классами, это суперсовременный образовательный центр со специализированными кабинетами, четырьмя спортивными залами, оборудованным актовым залом, мультимедийными кабинетом, большой библиотекой, медицинским комплексом и зонами отдыха. На территории оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута и велопарковки. Для снижения уровня шума вокруг школы предусмотрен специальный экран высотой три метра.

Прежнее здание, рассчитанное только на 400 человек, работало с 1938 года и в 2016 году его эксплуатация была остановлена. На этом месте началось строительство новой школы. По поручению Евгения Куйвашева для выполнения сложного проекта здесь применялась технология информационного моделирования здания - BIM-моделирования. Этот метод позволил создать трехмерную модель, на которой были прорисованы все детали - от каркаса до систем коммуникации, учесть все сложности рельефа площадки с перепадами высот и другие особенности.

Школа №1 Екатеринбурга(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стоимость строительства школы составила 740,8 млн рублей, из которых 630 млн рублей - средства областного бюджета.

Стоит отметить, что в школы Среднего Урала сегодня отправились около 500 тысяч ребят, из которых более 55 тысяч пошли в первые классы.

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"Это место, где каждый день вы будете получать новые знания": Куйвашев напутствовал учеников на линейке в суперсовременной школе

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Теги: школа, Куйвашев, линейка, 1 сентября



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