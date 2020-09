Несмотря на недовольство трибун россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) россиянин обыграл представителя Германии Доминика Кепфера - 3:6 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Несмотря на то, что Кепфер является 118-й ракеткой мира, для него этот турнир складывался очень хорошо. Поэтому пятому сеяному на турнире Медведеву победа далась нелегко. Тем более, что трибуны были настроены скорее против россиянина: очки, выигранные Медведевым, получали крайне сдержанные аплодисменты, тогда как удачные действия Кепфера приводили трибуны в восторг. Сказывается и усталость Даниила, у которого начинает сводить ноги прямо во время игр.

"Перед встречей у меня болело бедро и плечо. Даже думал, что не смогу выйти на корт. Но вы так болели против меня и дали столько энергии для победы. Спасибо, вы лучшие! Приходите на каждый матч, я заплачу за билеты", - цитирует слова Медведева после игры портал sport24.ru.

Напомним, что в предыдущем матче недовольство трибун действиями Медведева вылилось в показанный им средний палец, после игры он извинился. А сегодняшнюю игру он завершил победным танцем под аплодисменты, смешанные со свистом.

