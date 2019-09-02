Украина потеряла миллиард долларов на блокаде Крыма, - экс-министр экономики Украины

Блокада Крыма привела к потерям для Украины около миллиарда долларов и является большой ошибкой. Об этом на 112-м канале заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он отметил, что когда подорвали линии электропередач, то это вызвало большие проблемы на Запорожской АЭС, которая поставляла электроэнергию в Крым, а в итоге немцы помогли России построить две электростанции в Крыму, а "Сименс" поставил турбины.

"Украина потеряла от блокады Крыма около одного миллиарда долларов. Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани, частично туркам", - сказал Суслов.

Он подытожил, что блокада Крыма противоречит интересам самой Украины.

Как сообщало Накануне.RU, в июле тогда еще депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что торговая блокада Крыма расколола украинское общество.