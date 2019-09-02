24 Сентября 2020
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енот, пиво, контактный зоопарк, Челябинск (2019) | Фото: onf.ru/region/chelyabinskaya_obl

В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить контактный зоопарк в парке Гагарина

В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить неофициальный контактный зоопарк в парке Гагарина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Хозяин зоопарка выгуливает зверей, в том числе волка, в парке и разрешает всем желающим гладить животных. Общественники напомнили, что уже были случаи, когда волк кусал детей.

"При этом страдают не только посетители так называемого зоопарка, но и животные. Так, однажды при перевозке в багажнике без специального оборудования из машины на ходу волк выпал, зацепился поводком за автомобиль, и его несколько минут волокло по асфальту. Ветеринарные врачи подозревают, что кошек хозяин зверинца накачивает миорелаксантами, чтобы они меньше двигались и позволяли себя гладить", - отметили в ОНФ.

При этом активисты ОНФ отметили, что на своих страницах в соцсетях хозяин зоопарка публикует фотографии, на которых поит алкоголем енота, а хорька подвешивает за ошейник на крючок.

"Ежегодно от жителей региона поступают десятки жалоб на данный несанкционированный зверинец в надзорные органы и органы исполнительной власти. Южноуральцы просят изъять животных, среди которых есть волк, енот, еж, белка, ястреб, ворон, коты и др. у владельца. А самого хозяина зверинца привлечь к ответственности", – подчеркнул ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

В связи с этим общественники просят привлечь владельца к ответственности, а животных изъять и передать их зоозащитникам.

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В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить контактный зоопарк в парке Гагарина

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Теги: контактный зоопарк, парк Гагарина, животные, жестокое обращение,



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