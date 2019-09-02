В Хабаровском крае из-за паводка спасатели доставляют детей на школьные линейки на лодках

Сложная паводковая ситуация в Хабаровском крае не помешала детям отправиться 2 сентября на праздничные линейки в честь Дня знаний и начала учебного года. Правда, некоторых из них в учебные заведения доставляли сотрудники МЧС на лодках.

"Ежедневно сотрудники МЧС России оказывают помощь населению, организуют лодочные переправы, доставляют питьевую воду. Сегодня, на праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, из-за прохождения циклона утром 2 сентября в Хабаровском крае в зоне паводка находились 10 муниципальных образований (69 населенных пунктов). Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 182 частных жилых домов и 682 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.