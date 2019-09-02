В Горнозаводске отопительный сезон под угрозой срыва

В Горнозаводске может сорваться начало отопительного сезона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Прокуратура Горнозаводского района ранее проверила, как идет подготовка к началу отопительного сезона. Во время проверки надзорное ведомство выяснило, что администрация Горнозаводска не принимает все необходимые меры для того, чтобы подготовить котельную в поселке Теплая Гора к отопительному сезону. Кроме того, не заключены договоры поставки газа на модульную газовую котельную и газовые котельные № 7 и № 4 поселка Пашия.

Такое бездействие может привести к срыву начала отопительного сезона и к нарушению жилищных прав граждан на получение коммунальных услуг.

"По итогам проверки прокурором и.о. главе города Горнозаводска - главе городской администрации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Исполнение законодательства в период подготовки к отопительному сезону находится на особом контроле прокуратуры района", - заявили в ведомстве.

Отметим, что сегодня подготовку к отопительному сезону планировал обсудить губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram.