24 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
березовский аминистрация городского округа (2011) | Фото: Накануне.ru

В уральском городе перед избранием главы возродили дискуссию о присоединении к Екатеринбургу

В Берёзовском Свердловской области в повестку вновь вошла тема территориального объединения с Екатеринбургом. О давно забытом проекте Большой Екатеринбург вспомнил один из кандидатов в главы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Задуматься об объединении с Екатеринбургом в своей "предвыборной программе" предложил директор управляющей компании "Горсвет" Эдуард Топорищев.

"Предлагаю серьезно задуматься о теме объединения с Екатеринбургом, плюсы которого для простых наших земляков очевидны.
Говоря более простым языком, необходимо либо возвращать прямые выборы мэра, либо зачем нам один с сошкой, пятеро с ложкой", - сказал Топорищев, добавив, что сегодняшняя процедура назначения главы губит патриотизм.

Напомним, что Большой Екатеринбург предполагал присоединение с лишением экономической самостоятельности городов-спутников: Берёзовского, Арамиля, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска. В Берёзовском прошел один из самых масштабных митингов против этого проекта - на центральную площадь вышли 2,5 тысячи человек.

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В уральском городе перед избранием главы возродили дискуссию о присоединении к Екатеринбургу

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Теги: Эдуард Топорищев, выборы главы Берёзовсого, Большой Екатеринбург



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