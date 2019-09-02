24 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

СКР о екатеринбургском инспекторе, попавшемся на взятках: никаких медработников по делу не проходит

В Следственном комитете рассказали подробности дела инспектора свердловского областного УГИБДД, задержанного по подозрению во взяточничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, указанный сотрудник полиции получил (ориентировочно, в период с 2017 по 2019 годы) взятки на общую сумму порядка 150 тыс. руб. Как полагает следствие, деньги предназначались за способствование в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и получение водительских удостоверений.

Как добавили в ведомстве, по уголовному делу установлен не только полицейский, но и ряд других подозреваемых, с которыми также проводятся следственные действия. Что это за люди, в СКР не уточнили.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый якобы является близким родственником начальника городского управления здравоохранения Дениса Демидова.

"В связи с публикациями ряда средств массовой информации обращаем внимание, что по данному уголовному делу в качестве подозреваемых никаких медицинских работников не имеется - исходя из характера выявленных преступлений, которые никаким образом не связаны с системой здравоохранения", - заявили в следствии.

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СКР о екатеринбургском инспекторе, попавшемся на взятках: никаких медработников по делу не проходит

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Теги: инспектор, взятка, дело, СКР



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