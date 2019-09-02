Роскосмос запускает производство самых мощных в мире ракетных двигателей

Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в структуру "Роскосмоса"), приступило к изготовлению самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Первые испытания РД-171МВ состоятся до конца 2019 года. Поставка для летных испытаний в составе "Союза-5" пройдет в 2021 году. пишет Regnum.

РД-171МВ будут использоваться на первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" и на сверхтяжелой ракете "Енисей".

Напомним, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, первый беспилотный запуск "Союза-5" запланирован на 2022 год.

Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован на 2024 год, планируется поставить двигатель РД-171МВ в 2023 году.