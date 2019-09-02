В Челябинске член банды наркодилеров отправится в колонию на семь лет

В Челябинске осудили жителя Красноярского края - он получил 7 лет в колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.

Мужчина являлся членом целой банды, которая привезла из Москвы 40 кг "синтетики", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сейчас всех членов группы уже задержали.

"Разделив всю партию на части, половину злоумышленники скрыли в тайниках, оборудованных на территории Подмосковья", - отметили в ведомстве.

Половину партии же на автомобилях бандиты вывезли в Челябинск, где собирались продать, однако действия преступников были пресечены.