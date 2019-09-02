В конце сентября в Тобольске введут в эксплуатацию жилой долгострой

И.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров вместе с руководителями Главного управления строительства Сергея Бауэра и Тобольска Максима Афанасьева проверил, как идет возведение долгостроя – жилого дома №173 по Ремезова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Во время осмотра дома Бауэр рассказал о том, что еще надо сделать для завершения строительства, а также о проверке исполнения застройщиком ранее выданного предписания. Директор организации-застройщика, "ЗСЖБ №6-Тобольск", Игорь Куратов сообщил, что ввод дома в эксплуатацию планируется завершить до конца сентября.

Реализация застройщиком графика работ – на контроле прокуратуры.