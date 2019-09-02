24 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Руфат Биктимеров осмотр долгостроя Тобольск Ремезова 173 (2019) | Фото: Прокуратура Тюменкской области

В конце сентября в Тобольске введут в эксплуатацию жилой долгострой

И.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров вместе с руководителями Главного управления строительства Сергея Бауэра и Тобольска Максима Афанасьева проверил, как идет возведение долгостроя – жилого дома №173 по Ремезова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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Во время осмотра дома Бауэр рассказал о том, что еще надо сделать для завершения строительства, а также о проверке исполнения застройщиком ранее выданного предписания. Директор организации-застройщика, "ЗСЖБ №6-Тобольск", Игорь Куратов сообщил, что ввод дома в эксплуатацию планируется завершить до конца сентября.

Реализация застройщиком графика работ – на контроле прокуратуры.

Руфат Биктимеров осмотр долгостроя Тобольск Ремезова 173(2019)|Фото: Прокуратура Тюменкской области

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В конце сентября в Тобольске введут в эксплуатацию жилой долгострой

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Теги: долгострой, жилой дом, Руфат Биктимеров



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Развитие сюжета:

Ранее 16.10.2019 07:55 Мск В Тобольске ввели в эксплуатацию "долгострой", возведение которого курировала прокуратура

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