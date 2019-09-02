93-летняя британская королева Елизавета II троллит туристов в своих парках

93-летняя британская королева Елизавета II проявила знаменитое английское чувство юмора, занявшись троллингом американских туристов.

Бывший офицер охраны ее величества Ричард Гриффин поделился воспоминаниями о работе с королевой. Несколько лет назад Елизавета прогуливалась по обширным паркам своего шотландского поместья Балморал, где она любит проводить с родственниками конец лета. Замок и его сады открыты для туристов, так что в какой-то момент Елизавета и ее охрана столкнулись с путешественниками из США. Они, по словам Гриффина, подошли к королеве и спросили: правда ли, что тут где-то живет британская королева.

И мускул не дрогнул на лице королевы: она ответила, что да, тут в замке живет монарх. "Вы когда-нибудь встречались с королевой?" – не унимались американцы. "Нет", - ответила Елизавета, но добавила, махнув рукой на Гриффина: "А вот он – встречался". Туристы удовлетворились ответом и ушли, так и не поняв, с кем говорили.