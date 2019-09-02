В заповеднике Аркаим сгорели жилища каменного века

В музее-заповеднике Аркаим в ночь на 1 сентября произошел пожар. Сгорели жилища каменного века. Причиной пожара мог стать поджог.

"Ночью в музее-заповеднике Аркаим был пожар. Сгорело два жилища каменного века. С большой долей вероятности это поджог. Следователи и пожарные работают на месте", - написал в своем Instagram министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о загорании реконструкции исторического объекта поступило в 23:49 31 августа. Пожар был ликвидирован через час. На месте работали от МЧС три человека, одна единица техники, от противопожарной службы один человек и одна единица техники.