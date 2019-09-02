24 Сентября 2020
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проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne задержали в Москве

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, который сбил ребенка и скрылся с места аварии.

Мужчина доставлен в отделение полиции для разбирательства. Водителя задержали у дома 30 по улице Донецкая, уточняет ТАСС.

ДТП произошло 1 сентября вечером на Коломенской улице. Водитель на дорогой иномарке сбил ребенка (по другим данным - двоих детей), который катался на самокате, и сбежал. В городе был введен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает замначальника управления ЖКХ префектуры ЮЗАО Олега Федотова.

Чиновника из Правительства Москвы подозревают в том, что он спровоцировал серьезную аварию, после чего сбежал с места ДТП.

Авария произошла в Новой Москве 17 августа. "Опель Астра", за рулем которой был Федотов, на большой скорости врезался в другую иномарку. Машину выбросило на встречную полосу. Погибла женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

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Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne задержали в Москве

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Теги: Porsche Cayenne, Москва, ребенок



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