24 Сентября 2020
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Защитник &quot;Ростова&quot; Евгений Чернов совершил двойной сейв в матче против &quot;Локомотива&quot; (2019) | Фото: twitter.com/rostovfc

Двойной сейв Евгения Чернова стал украшением тура в РПЛ

Субботняя встреча в Черкизово между "Локомотивом" и "Ростовом" получилась эмоциональной и драматичной.

Кульминацией игры стал двойной сейв в концовке защитника гостей Евгения Чернова, который в одном эпизоде дважды вынес мяч из пустых ворот, что позволило его команде не упустить победу.

Сначала удар головой нанёс Фёдор Смолов, опередивший вратаря Егора Бабурина. Чернов в прыжке вынес мяч ногой с ленточки. Затем Лука Джорджевич первым подоспел на добивание, но Чернов умудрился оттолкнуться пятками от газона и в невероятном прыжке снова спас "Ростов" уже с помощью туловища. Всё это произошло в течение нескольких секунд.

Сам матч завершился со счётом 1:2. На дубль Элдора Шомуродова одним мячом ответил Антон Миранчук.

"Ростов" ушёл на перерыв в чемпионате с 17 очками и 3 местом в таблице. У "Локомотива" - 14 баллов и 5 строчка.

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Двойной сейв Евгения Чернова стал украшением тура в РПЛ

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Теги: Евгений Чернов, сейв, Ростов, Локомотив



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