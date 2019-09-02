24 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
(2019) | Фото: Накануне.RU

Самыми любимыми странами у российских туристов стали Турция, Абхазия и Финляндия

Названы самые популярные выездные направления для туристов из России в первом полугодии 2019 года.

Так, самым популярным направлением туризма в РФ стала Турция - ее посетили более 2,5 млн россиян. Второе место в рейтинге заняла Абхазия, которую посетили 1,8 млн человек. На третьем оказалась Финляндия, где отдыхали 1,4 млн российских граждан.

Турция Кемер пляж море(2017)|Фото: Накануне.RU

По данным Российского союза туриндустрии, всего за первое полугодие в разные страны выехали почти 20 млн жителей РФ. Также в десятку самых популярных направлений вошли Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Таиланд, Грузия и Германия, отмечает ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, Краснодарский край побил рекорды по посещаемости туристов этим летом: регион посетили более 7 млн россиян, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Самыми любимыми странами у российских туристов стали Турция, Абхазия и Финляндия

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Теги: туристы, страны, Россия, Турция



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