Это вообще нормально? Новоуренгойским школьникам на День знаний обещают подарить кальян

Жителей Нового Уренгоя возмутила реклама одной из местных кальянных, пообещавших бесплатные кальяны школьникам, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост появился в группе "Подслушано Новый Уренгой". Надпись, на картинке с изображением школьников гласит: "Всем школьникам кальян на фрукте в подарок". "Это нормально?" - поинтересовался автор публикации.

"Похоже, чью-то лавочку-кальяночку скоро прикроют. Глупо, очень глупо", "Даже Петросян шутит лучше", - пишут интернет-пользователи.

Отметим, что в самом заведении заявляют, что несовершеннолетним посетителям кальяны не продадут, а сам пост объясняют шуткой. Добавим, что в инстаграмме заведения отметился депутат заксобрания Иван Вершинин. Он заявил, что шутка неудачная.

"Начало поста и главная картинка формирует впечатление, что вы предлагаете кальян несовершеннолетним, что является нарушением закона. Рекомендую вам удалить данный пост", - обратился он к руководству заведения на странице в Instagram.