В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

Мэр Якутска Сардана Аквсентьева подписала распоряжение о введении режима ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене.

Есть угроза обеспечения бесперебойного водоснабжения города, говорится в сообщении администрации.

Режим ЧС введен в Якутске и в городском округе Жатай.

Как передает Regnum, из-за спада воды в Лене срываются поставки топлива в северные районы республики.

Судоходство было ограничено с 15 августа, когда уровень воды практически на всех реках Якутии снизился до критического. Это сулит проблемы не только для судоходства, но и для нереста рыбы - проход из-за мелководья будет затруднен.

Снижение уровня воды в основных реках республики связано с отсутствием полноценных осадков.

Отметим, что ранее обмелела Волга. Эксперт Юрий Крупнов объяснял причины этого: "Осадков мало, а водохранилища уже воду спустили и ошиблись в прогнозах. Водохранилищ достаточно. Чебоксарское водохранилище, плановая отметка которого должна быть 68 метров, заполнено до 63 метров. Соответственно, ошибку в прогнозе малого количества осадков можно было отрегулировать водохранилищем, если бы оно было заполнено до нужной отметки. Но оно не было заполнено, отсюда обмеление Волги, страшная картина умирающей рыбы на берегах неожиданно оголившихся набережных 16 века".