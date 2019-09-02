Эффектный гол Жиркова принёс победу "Зениту" в матче со "Спартаком"
Петербургский "Зенит" обыграл на выезде столичный "Спартак" в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч на 41-й минуте забил хавбек гостей Юрий Жирков. После розыгрыша углового удара 36-летний игрок принял мяч и неотразимым диагональным выстрелом из пределов штрафной отправил его в дальнюю верхнюю девятку ворот Александра Максименко.
👑 Юрий Жирков – автор единственного гола и лучший игрок матча #СпартакЗенит#РПЛ pic.twitter.com/5X6Wt6BlCj— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 1, 2019
Сейчас "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, "Спартак" с 14 баллами расположился на шестой строчке.
📋 Таблица #РПЛ после 8-го тура! pic.twitter.com/2KBBA8zrQF— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 1, 2019