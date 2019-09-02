УЗГА поставит десять самолетов L-610 авиакомпании "Полярные авиалинии"

Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург) поставит авиакомпании "Полярные авиалинии" десять самолетов L-610 в период с 2023 по 2025 год в рамках программы развития региональной авиации РФ.

Планируется, что самолет L-610 станет полноценной заменой самолетам семейства Ан-24, которые сегодня являются основным воздушным судном, выполняющим региональные пассажирские перевозки в Якутии. Гендиректор "Полярных авиалиний" Семен Винокуров отметил, что якутские авиаторы имеют большой опыт эксплуатации одного из самолетов из этой линейки - 19-местного самолета L-410.

"Приобретение L-610 на замену Ан-24 и Ан-26 является одним из приоритетных проектов для нашей авиакомпании. Совместно с Уральским заводом гражданской авиации мы работаем над техническим заданием, позволяющим эксплуатировать самолет в условиях грунтовых взлетно-посадочных полос и низких температур", - добавил руководитель авиакомпании.

Как подчеркнул руководитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха, L-610 – это совместный чешско-российский проект, который стартовал в этом году. "Самолет призван обеспечить потребности региональной авиации страны, повысить транспортную доступность в отдаленных районах страны и суровых условиях арктической зоны. L-610 не уступит по характеристикам самолетам линейки Ан, и при этом в нем воплотятся последние достижения в авиастроении", - заявил он.

По словам гендиректора УЗГА, разработка нового L-610 ведется на базе существующего научно-технического задела, но отличия от прототипа 1998 года будут существенные: увеличатся максимальная взлетная масса, грузоподъемность, дальность полета и скорость движения воздушного судна, более того, даже фюзеляж самолета представят в более современном исполнении. Начало серийного производства самолетов L-610 запланировано на 2023 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Полярных авиалиний".