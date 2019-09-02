К строительству космодрома Восточный могут привлечь военных

Президент России Владимир Путин 6 сентября лично посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем, пишут "Ведомости".

По данным издания, проблемы строительства космодрома "будут рассмотрены на этой неделе у премьер-министра Дмитрия Медведева и президента.

Кроме того, Путин может решить вопрос относительно нынешнего подрядчика стройки – им может стать Минобороны, рассказали газете два федеральных чиновника.

Вице-премьер Юрий Борисов не исключил, что "ППК Минобороны может стать подрядчиком Восточного".

В начале августа госкорпорация "Роскосмос" предложила создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома, которая будет единственным исполнителем работ.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.

По его словам, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. "Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", – подчеркнул глава Роскосмоса.

В начале года глава кабмина Дмитрий Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки.

По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.