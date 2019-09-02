24 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
шантаж информрейдер (2008) |

В Нижнем Тагиле судят бывшего банкира, продававшего данные клиентов

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший сотрудник банка. Его обвиняют в разглашении банковской тайны клиента.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае 2019 года злоумышленник в социальной сети вступил в переписку с неустановленным лицом. Последний, узнав, что его собеседник является сотрудником банка и имеет доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, предложил за вознаграждение оказывать услуги по предоставлению конфиденциальных сведений о клиентах банка. Сотрудник ответил согласием и передал информацию со сведениями об операциях, произведенных по счетам, а также остатках на счетах одного из клиентов.

В дальнейшем данный клиент получил сообщение, что если он не желает, чтобы информация о его счетах и операциях была передана третьим лицам, то должен перечислить 7 тыс. руб. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, которые и вышли на банкира.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, ему грозит до 5 лет колонии. Материалы в отношении сообщника выделены в отдельное производство.

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В Нижнем Тагиле судят бывшего банкира, продававшего данные клиентов

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Теги: банк, данные, суд



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