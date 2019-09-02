Перевозчики предупредили о росте цен на авиабилеты – дорожает керосин

За 2019 год стоимость авиабилетов в России может вырасти в среднем на 9-10%. Такой прогноз дают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - цитируют "Известия" заместителя главы АЭВТ Бориса Шокурова.

В I квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании потеряли 45 млрд руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционные убытки российских перевозчиков в 2018 году составили около 54 млрд руб.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации.

Как отметили опрошенные, базовые факторы, создающие убытки, — высокая стоимость авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер — компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

В пресс-службе Минфина сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до $65 за баррель.