В юго-восточных штатах США началась эвакуация из-за приближения катастрофического урагана Дориан

Ураган Дориан, получивший пятый – самый высокий – уровень опасности (его еще называют катастрофическим), обрушился на острова Багамского архипелага Грейт-Абако и Гранд-Багама. В ближайшие часы он достигнет берегов полуострова Флорида и накроет юго-восточные штаты США.

Центр ураганов США сообщил, что высота прилива на Багамах превышает нормальный уровень на 5-7 метров и сопровождается огромными разрушительными волнами, сравнимыми с небольшими цунами.

Минувшей ночью Дориан приблизился к Флориде на расстояние 220 км. Часть жителей штата уже эвакуированы, также как восемь прибрежных округов Южной Каролины – соседнего штата. В Джорджии началась эвакуация в шести прибрежных округах.

В центре ураганов США сообщают, что даже "соприкосновение" с краями этого разрушительного шторма может привести к разрушительным последствиям, не говоря уж о его эпицентре. Устойчивый ветер в центральных областях Дориана составляет 295 км/ч с порывами до 354 км/ч – это скорость больше скорости взлета реактивного самолета.