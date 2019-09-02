В юго-восточных штатах США началась эвакуация из-за приближения катастрофического урагана Дориан

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
ураган Дориан (2019) | Фото:CNN

В юго-восточных штатах США началась эвакуация из-за приближения катастрофического урагана Дориан

Ураган Дориан, получивший пятый – самый высокий – уровень опасности (его еще называют катастрофическим), обрушился на острова Багамского архипелага Грейт-Абако и Гранд-Багама. В ближайшие часы он достигнет берегов полуострова Флорида и накроет юго-восточные штаты США.

Центр ураганов США сообщил, что высота прилива на Багамах превышает нормальный уровень на 5-7 метров и сопровождается огромными разрушительными волнами, сравнимыми с небольшими цунами.

Минувшей ночью Дориан приблизился к Флориде на расстояние 220 км. Часть жителей штата уже эвакуированы, также как восемь прибрежных округов Южной Каролины – соседнего штата. В Джорджии началась эвакуация в шести прибрежных округах.

В центре ураганов США сообщают, что даже "соприкосновение" с краями этого разрушительного шторма может привести к разрушительным последствиям, не говоря уж о его эпицентре. Устойчивый ветер в центральных областях Дориана составляет 295 км/ч с порывами до 354 км/ч – это скорость больше скорости взлета реактивного самолета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В юго-восточных штатах США началась эвакуация из-за приближения катастрофического урагана Дориан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эвакуация, ураган дориан, багамские острова, флорида



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2019 11:53 Мск В Сеть выкладывают видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети