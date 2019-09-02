Полиция проверяет ситуацию в оренбургском приюте для животных, где погибли 65 кошек и отравились волонтеры

Полиция проводит проверку в оренбургском приюте для животных "Филимоша", администрация которого накануне сообщила о подозрении на отравление кошек и сотрудников центра.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в УМВД РФ по Оренбургской области.

Напомним, ранее руководительница центра Юлия Бабенко рассказала журналистам telegram-канала "Подъем", что в приюте погибли 65 кошек и собака, также плохо стало трем волонтерам – им потребовалась медицинская помощь. По мнению сотрудников центра, они могли отравиться неизвестным газом. Есть вероятность, что было два выброса. Ситуацией сильно обеспокоены жители окрестных домов.

"29 августа утром наши волонтёры пришли в приют и почувствовали едкий запах, на цокольном этаже девочка упала в обморок. Именно на нулевом этаже были почти все погибшие животные: 65 кошек и собака. Жители из дома напротив рассказали, что запах они почувствовали где-то в четвёртом часу утра, даже проснулись от этого. 30-го мы с участковым находились на цокольном этаже, когда произошёл второй выброс. Трёх наших девочек скорая госпитализировала, их сейчас перевели в отделение токсикологии. У нас такое впечатление, что это был слив химии с какого-то предприятия в канализацию. Там реакция прошла, и это всё долбануло", - рассказала Бабенко.

По ее словам, после появления запаха в здании до коричневого цвета потемнел пластик, а чашках с водой выпал белый осадок.