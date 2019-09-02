ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд РФ предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пожилой человек сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Сегодня россияне, выходящие на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии, а если эта сумма выше 5%, то жителю страны назначается накопительная пенсия. По подсчетам Пенсионного фонда России, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тыс. рублей накоплений.

Теперь предлагается пересмотреть расчет пороговой суммы, которая определяет, будет пенсионер получать накопительную пенсию ежемесячно или единовременно. Предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 8 тыс. 846 руб., сообщает РИА "Новости".

Ранее в России посчитали число работающих пенсионеров. Сегодня в России работают 7,3 млн жителей страны старше трудоспособного возраста.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, за последние пять лет доля пенсионеров в общем числе занятых выросла с 8,5 до 9,6%. По словам министра, в России с текущего года реализуется программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. На организацию этого обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб. В год обучение будут проходить не менее 75 тыс. человек, сказал Топилиин.

Также, по его словам, в России темпы роста продолжительности жизни – одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет. В 2018 году этот показатель составил почти 73 года.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ПФР, пенсия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети