ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд РФ предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пожилой человек сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Сегодня россияне, выходящие на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии, а если эта сумма выше 5%, то жителю страны назначается накопительная пенсия. По подсчетам Пенсионного фонда России, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тыс. рублей накоплений.

Теперь предлагается пересмотреть расчет пороговой суммы, которая определяет, будет пенсионер получать накопительную пенсию ежемесячно или единовременно. Предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 8 тыс. 846 руб., сообщает РИА "Новости".

Ранее в России посчитали число работающих пенсионеров. Сегодня в России работают 7,3 млн жителей страны старше трудоспособного возраста.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, за последние пять лет доля пенсионеров в общем числе занятых выросла с 8,5 до 9,6%. По словам министра, в России с текущего года реализуется программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. На организацию этого обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб. В год обучение будут проходить не менее 75 тыс. человек, сказал Топилиин.

Также, по его словам, в России темпы роста продолжительности жизни – одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет. В 2018 году этот показатель составил почти 73 года.