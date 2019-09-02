Больницы удвоили траты на лекарства для онкобольных россиян

Больницы в России удвоили траты на закупку лекарств для онкологических больных.

В первом полугодии лечебные учреждения купили противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года расходы на них составляли 17,7 млрд.

Как говорят эксперты DSM Group, рост финансирования произошел благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", что в целом улучшает ситуацию, однако лекарств всё еще хватает не всем больным. Кроме того, вызывает тревогу сокращение трат на покупку всех остальных категорий препаратов.

Федеральный проект предусматривает снижение смертности до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году), сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Зауралье на сегодняшний день находится в лидерах регионов России по смертности от онкологических заболеваний, такую информацию сообщил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на совещании по нацпроектам в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, смертность в Зауралье от рака превышает сегодня общероссийские показатели.

"253,8 случая на 100 тыс. населения. Это ставит под сомнение возможность достижения целевого показателя региона на 2019 год - 210,9 на 100 тыс. населения. Совместно с врио губернатора мы активно работаем над включением в нацпроект строительства в Кургане нового хирургического корпуса при онкоцентре", - пояснил полпред.