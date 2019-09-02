Исследование: растут траты родителей школьников на книги

Средний чек родителей российских школьников в магазинах детской одежды в августе снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 2,8 тыс. руб.

При этом траты на книги выросли c 1 тыс. руб. до 1,1 тыс., говорится в сообщении банка "Русский стандарт", который изучил статистику платежей в своей эквайринговой сети.

Средняя сумма одной покупки по карте снизилась в магазинах детской одежды с 3 тыс. 391 руб. в августе 2018 года до 2 тыс. 842 руб. в августе 2019 года. Также снизилась сумма покупок в магазинах офисных, школьных и канцелярских принадлежностей, где средний чек составлял 565 руб. в августе 2018 года против 514 руб. в августе этого года, сообщает ТАСС.

Напомним, за парты в России сядут более 16,5 млн школьников, из них 1,9 млн – первоклашки. Почти на миллион в этом году увеличилось общее число учеников, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

В колледжах России занятия начнутся для 2,46 млн человек, осваивающих программы среднего профессионального образования, из них около полумиллиона поступили в этом году на первый курс.

В вузы России вернутся с летних каникул и практики или придут впервые около 4,1 млн студентов. 90% от этого числа обучаются в государственных вузах: 2,9 млн по программам бакалавриата, 0,7 млн по программам специалитета и еще 0,53 млн - по программам магистратуры, еще 90 тыс. будут учиться в аспирантуре. 2,36 млн человек обучаются очно, остальные - на очно-заочной и заочной формах.