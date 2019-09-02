24 Сентября 2020
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Экономика В России
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля на сентябрь

Рубль  - "интересная валюта", которая усилится в ближайшее время.

Так считают аналитики швейцарского банка UBS. После того, как рубль оказался под давлением из-за очередного повышения санкционных рисков и падения цен на нефть, он смог удержаться от серьезного обесценивания.

Этому способствовали хорошие показатели инфляции, состояние платежного баланса и действие бюджетных правил. По словам экспертов, в ближайшем будущем у рубля есть все шансы на укрепление, поскольку Центробанк РФ снижает ставки медленнее остальных ЦБ.

Как ожидается, в течение предстоящих трех месяцев рубль подорожает к доллару примерно на 5% и сможет остаться на этом уровне в следующие шесть месяцев, сообщает издание "Экономика сегодня".

Ранее Минэкономразвития составило прогноз курса доллара к концу 2019 года.

Как ожидается, американская валюта будет стоить 65,8 руб., а к концу 2024 года — 67,6 руб.

Среднегодовой прогноз по доллару на 2019 год равняется в базовом сценарии 65,4 руб., на 2024 год — 67,4 руб. Как отмечаю в министерстве, доллар может превысить 70 руб. только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года.

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Эксперты спрогнозировали курс рубля на сентябрь

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Теги: рубль, евро, доллар



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