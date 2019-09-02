В России увеличилось число самостоятельных путешественников

Россияне в 2019 году существенно изменили структуру своих трат на путешествия по сравнению с прошлым годом.

За восемь месяцев лидером по объёму расходов на поездки стал сегмент "авиакомпании", сместив на строчку ниже категорию "туристические агентства", говорится в исследовании банка "Русский Стандарт".

В то же время на 2,5% увеличился средний чек в категории "путешествия" по России. Таким образом, россияне тратили на поездки по РФ в среднем 19 тыс. 103 руб.

Динамика трат этого года свидетельствует о том, что люди становятся более самостоятельными и стараются более разборчиво подходить к выбору путешествия, не прибегая при этом к помощи туристических агентств.

По словам экспертов, увеличилось число самостоятельных путешественников, подорожали авиабилеты, а также снизилось доверие людей к туристическим агентствам, сообщает news.ru.

Как сообщалось ранее, стоимость туристической поездки по России может быть дороже, чем за рубеж, из-за высоких издержек производства туристических услуг на фоне высокого спроса на пляжных направлениях. Причины неконкурентоспособных цен на отдых в России проанализировали в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Среди объективных причин отличия в более высокую сторону цен на российские пляжные курорты - короткий по сравнению с ближайшими странами Средиземноморья и Ближнего Востока летний сезон. Все сезонно работающие объекты стараются окупить свои затраты, отмечает доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ Анна Кошелева, сезонный характер работы накладывает отпечаток и на качество услуг временного персонала.