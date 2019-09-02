24 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО
(2017) | Фото:

В Башкирии арестовали мать убитого годовалого ребенка

Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого было найдено закопанным на придомовом участке.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, психиатрическая экспертиза проверит женщину на вменяемость.

Как сообщалось ранее, собственная мать инсценировала похищение, унесла мальчика в поле и оставила там.

Напомним, ранее в Башкирии из дома пропал годовалый ребенок, в поисках были задействованы более полутора сотен человек. Мальчик возрастом 1,2 года исчез в ночь на 29 августа из своей кровати в селе Исмаилово.

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В Башкирии арестовали мать убитого годовалого ребенка

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Теги: убийство, ребенок



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