В Башкирии арестовали мать убитого годовалого ребенка

Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого было найдено закопанным на придомовом участке.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, психиатрическая экспертиза проверит женщину на вменяемость.

Как сообщалось ранее, собственная мать инсценировала похищение, унесла мальчика в поле и оставила там.

Напомним, ранее в Башкирии из дома пропал годовалый ребенок, в поисках были задействованы более полутора сотен человек. Мальчик возрастом 1,2 года исчез в ночь на 29 августа из своей кровати в селе Исмаилово.