24 Сентября 2020
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Экономика В России
Микрофинансовая организация (2019) | Фото: Накануне.RU

Россиянам разрешат выкуп долгов у банков

Минэкономики выступил с инициативой, согласно которой, кредитор перед передачей долга третьему лицу сможет предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Ведомство подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и "О микрофинансовой деятельности". По сути, речь идет о списании кредита — долги физических лиц перепродаются в среднем за 2,8% их размера. При этом россиянин сможет и позднее выкупить долг у его покупателя с дисконтом.

Как отмечается, проект закона может облегчить жизнь добросовестным должникам, которые из-за трудной жизненной ситуации оказались неспособны далее исполнять свои обязательства, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, уровень просроченной задолженности россиян по кредитам достиг предкризисных показателей 2014 года – 1,6-1,7%, таковы данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс". "В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом – в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое – до 1,6-1,7%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%", - говорится в исследовании.

Особенно высок данный показатель по продуктам с высоким риском, в первую очередь – по кредитным картам (до 3-4%).

"Можно предположить, что банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и всё-таки некоторого снижения объемов выдачи новых кредитов", - также указывают аналитики.

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Россиянам разрешат выкуп долгов у банков

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Теги: банк, долги



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