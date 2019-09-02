24 Сентября 2020
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(2005) | Фото: pics.cry.ru

В МВД отреагировали на смерть избитого полицейским подростка

Управление МВД РФ по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего подростка, которого избил бывший майор полиции.

Как следует из заявления, в поселке Локоть, находившийся вне службы 36-летний сотрудник правоохранительных органов причинил травмы 17-летнему юноше, который 31 августа скончался в больнице.

Полицейский на следующий день после инцидента был уволен . Кроме того, он будет наказан в соответствии с законодательством. Его руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении УМВД региона.

Напомним, по словам очевидца, пьяный замначальника местного отдела полиции пришёл в кафе с другом, после чего начал приставать к подростку, обвинив его в поджоге дома, в котором стражи порядка нашли наркотики. Затем он предложил юноше отойти поговорить. Через некоторое время подростка нашли на улице в крови. Его госпитализировали. Две недели несовершеннолетний был в коме, после чего умер.

Сотрудника полиции уволили из органов. В отношении 36-летнего Дениса Т. возбудили уголовное дело. Сейчас он арестован на два месяца.

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В МВД отреагировали на смерть избитого полицейским подростка

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Теги: МВД, полиция, избиение



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Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2019 19:20 Мск Брянскому полицейскому ужесточили обвинение после смерти избитого им подростка

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Ранее 01.09.2019 15:11 Мск В Брянске скончался 17-летний подросток, избитый полицейским

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