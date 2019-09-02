Более 160 домов подтоплено паводком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подтопленными паводком оказались 166 частных домов.
Также вода сохраняется на 74 участках дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1 тыс. 800 дачных участков.
В населенных пунктах, в которых наиболее сложная обстановка, дежурят группы спасателей, которые оказывают помощь местным жителям, подвозят бутилированную воду, сооружают дамбы.
В регионе в готовности к приёму людей находятся 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек.
В Хабаровском крае для ликвидации последствий паводка привлечено более 900 человек, сообщает "Интерфакс".