Более 160 домов подтоплено паводком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подтопленными паводком оказались 166 частных домов.

Также вода сохраняется на 74 участках дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1 тыс. 800 дачных участков.

В населенных пунктах, в которых наиболее сложная обстановка, дежурят группы спасателей, которые оказывают помощь местным жителям, подвозят бутилированную воду, сооружают дамбы.

В регионе в готовности к приёму людей находятся 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек.

В Хабаровском крае для ликвидации последствий паводка привлечено более 900 человек, сообщает "Интерфакс".