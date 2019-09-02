В России посчитали число работающих пенсионеров

Сегодня в России работают 7,3 млн жителей страны старше трудоспособного возраста.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, за последние пять лет доля пенсионеров в общем числе занятых выросла с 8,5 до 9,6%. Министр напомнил, что в РФс текущего года реализуется программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. На это из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб. В год обучение будут проходить не менее 75 тыс. человек, сказал Топилиин.

Также, по его словам, в России растут темпы продолжительности жизни – одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет. В 2018 году этот показатель составил почти 73 года.

Как сообщалось ранее, в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, говорится в письме ПФР в Роструд.

Вывод о процентном соотношении трудящихся и безработных был сделан на основе сравнения информации из ПФР о количестве работающих мужчин 1959-1963 годов рождения и женщин 1964-1968 годов рождения с запрошенной в Росстате информации об общем количестве проживающих в стране предпенсионеров. Выяснилось, что в этой возрастной категории работают только 4 млн человек, а согласно данным статистического ведомства, в стране проживает 10,1 млн граждан обозначенного выше возраста.

Напомним, сегодня 6 млн неработающих пожилых людей закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.