Появилось видео перехвата автобуса с нанятыми оппозицией провокаторами для незаконного митинга 31 августа

31 августа сотрудники ДПС задержали автобус с провокаторами Навального. Позже выяснилось, что пассажиры направлялись на митинг в центре Москвы, чтобы спровоцировать столкновения с полицией и погромы. Сейчас стали известны подробности задержания «гастролёров».

В правоохранительных органах заявили, что один из нанятых активистов снимал происходящее внутри автобуса на камеру, и это стало вещественным доказательством. На записи видно, как организатор передаёт деньги участникам сговора: по пять тысяч рублей на руки. Также удалось разобрать диалог молодых людей, из которого стало понятно, что участники всецело понимали, на что идут, и даже ждали «прибавки к зарплате» после акции.

Известно, что сотрудники проверили транспортное средство из-за поступившей ориентировки. Сначала сотрудники попросили документы у водителя, и их требование было исполнено. Однако, когда дело дошло до активистов, ни у кого из них не оказалось при себе подтверждающих личность документов. Такое «стечение обстоятельств» вызвало определённые подозрения у сотрудников ДПС по поводу цели пребывания неизвестных граждан в столице.

Согласно процедуре, инспекторы отправили «туристов» в отделение полиции для установления их личностей. Заметим, что среди неудавшихся активистов был один наиболее раздосадованный, который даже попытался усомниться в своих «работодателях». По его словам, организаторы специально подстроили «облаву».

Уже ни для кого не секрет, что либеральное движение в России стремительно теряет поддержку. Поэтому «оппозиционерам» приходится идти на самые разные уловки, в том числе специально нанимать «митингующих» и пригонять их для массовки на несанкционированные протесты. На предыдущих акциях протеста приезжие уже зарекомендовали себя в качестве дебоширов и провокаторов.

Так, например, им удалось проявить себя на митинге-концерте 10 августа. Тогда большинство присутствовавших оказались выходцами не только из других регионов России, но и из иностранных государств. В толпе участников были замечены даже граждане Ямайки. За «настоящую» работу проплаченные активисты взялись после того, как 10 августа закончился согласованный митинг-концерт. Хулиганы разгулялись на славу, отметившись битьём стёкол автомобилей и запуском дымовых бомб.

Из-за незаконных действий навальнистов Москва уже понесла ущерб в размере 237 миллионов рублей. Эти деньги могли быть потрачены на соцобеспечение или благоустройство, а в результате на них будет восстанавливаться разгромленный центр российской столицы.