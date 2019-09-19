12 Октября 2020
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

МЧС: В пожаре в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном, по предварительным данным, никто не пострадал

В пожаре, который произошел в четверг вечером в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном, никто не пострадал, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Сообщается, что всех людей вовремя эвакуировали.

Сейчас площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров. Известно, что возгорание произошло в одном из магазинов на третьем этаже.

В комментариях к видеозаписи, которую Накануне.RU разместило в YouTube, пользователи пишут, что в пожаре могли погибнуть животные. Эта информация пока не подтверждена.

Сейчас на месте работают 12 единиц техники и 50 человек личного состава.

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МЧС: В пожаре в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном, по предварительным данным, никто не пострадал

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Теги: Грозный, Чечня, Гранд Парк, ТРЦ, пожар, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2019 00:02 Мск Кадыров: пожар в ТЦ потушен

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