Федеральный судья районного суда в Курганской области не отдает бывшей жене дочь, несмотря на решение фемиды не в его пользу

Жительница Краснодара Анна Терешкина пытается забрать свою родную дочь у бывшего мужа, сложность заключается в том, что экс-супруг - действующий федеральный судья Лебяжьевского районного суда Курганской области Олег Терешкин. Мужчина якобы прикрывается психологом, но дочь не отдает.

Как сообщила Накануне.RU женщина, их общая с Олегом дочь после развода в 2016 году по решению суда осталась с мамой.

"Три года мы общались со всеми родственниками хорошо, я не препятствовала никогда общению ребенка и каждое лето отпускала ее на 1-1,5 месяца на родину в Курган ко всем бабушкам и дедушкам и к бывшему мужу в том числе. Но в конце августа этого года он написал мне, что дочь не прилетит в Краснодар. Он руководствовался заключением психолога", - рассказала женщина.

Как отметила Анна, ребенок с мамой обеспечен всем необходимым, однако Олег говорит, что в Краснодаре дочери скучно и одиноко.

"Ей нужно ходить в школу, по ней скучают все друзья во дворе", - добавила женщина.

В распоряжении Накануне.RU имеется решение Курганского городского суда от 12 сентября этого года, согласно которому ребенок должен остаться с мамой и Олег Терешкин обязан передать дочь своей бывшей жене.

Анна отметила, что у судебных приставов имеется исполнительный лист.

"После этого Олег нашел новые лазейки в законе. 18 сентября он привел дочь к приставам, но тут же отдал в кабинет к психологу из центра помощи семьи и детям Наталье Речкаловой, где было ранее сделало заключение о том, что моей дочери якобы в Краснодаре скучно и одиноко. Пристав - женщина в возрасте - на мой взгляд, редко сталкивается с такими подобными делами в Кургане, она и не знала как себя вести толком", - рассказала Анна.

Как отметила она, пристав говорила Олегу Терешкину о том, чтобы он исполнял передачу.

"Он ее не слушал и прикрывался психологом. А дочка стояла и тряслась как осиновый лист. Только на моих руках она смогла успокоиться, но ненадолго. Олег быстро взял дочь за руку и опять увез к себе, она дико была напугана, хотела спать. Органы опеки в лице Якушенко Ю.П. просто стояли без действий и помощи", - отметила Анна.

Накануне.RU пока не удалось по телефону связаться с Олегом Терешкиным, в Лебяжьевский районный суд направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.