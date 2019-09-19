В России в следующем году повысится МРОТ

В России в 2020 году увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев, его слова приводит Минтруд РФ.

Глава российского кабмина отметил, что ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума.

"За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей", - сообщил Медведев.

Ожидается, что повышение МРОТ затронет около 3,2 млн человек, 50% из этого числа являются госслужащими.