В Чечне горит торговый центр "Гранд-парк"

В Грозном горит торгово-развлекательный центр "Гранд-парк", пишет Mash.

Здание смогли полностью обесточить, сейчас на месте работают спасательные службы.

Никакой информации о возможных погибших и пострадавших пока нет.

ТРЦ находится в самом центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова и представляет из себя первый в Чечне концептуальный торгово-развлекательный центр, 70% арендаторов которого впервые вышли на рынок республики. Общая площадь ТРЦ составляет 42,4 тыс. квадратных метров. Здесь организована наземная и подземная парковки на 300 машиномест.

ТРЦ был открыт 5 октября 2013 года.