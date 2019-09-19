Россия не против сохранения поставок газа через территорию Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона может гарантировать транзит газа в Европу и со следующего года использовать для поставок газотранспортную систему Украины, пишет РИА "Новости".

Новак пояснил, что Украине для этого необходимо "имплементировать европейские энергетические нормы в свои законы".

Поставки газа могут проводиться как на долгий срок, так и на короткий.

Также Москва предложила временно продлить действующий транзитный контракт, который истекает 31 декабря этого года.