12 Октября 2020
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Политика В России Украина
Александр Новак, порт Сабетта, Михельсон (2017) | Фото: пресс-служба Минэнерго РФ

Россия не против сохранения поставок газа через территорию Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона может гарантировать транзит газа в Европу и со следующего года использовать для поставок газотранспортную систему Украины, пишет РИА "Новости".

Новак пояснил, что Украине для этого необходимо "имплементировать европейские энергетические нормы в свои законы".

Поставки газа могут проводиться как на долгий срок, так и на короткий.

Также Москва предложила временно продлить действующий транзитный контракт, который истекает 31 декабря этого года.

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Россия не против сохранения поставок газа через территорию Украины

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Теги: Россия, Украина, газ, поставки, транзит, Александр Новак



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