Генпрокуратура РФ просит изменить приговор Устинову

Генпрокуратура России настаивает на изменении приговора актеру Павлу Устинову, которому дали 3,5 года в колонии общего режима.

"ГП РФ просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы", - говорится в официальном сообщении ГП РФ.

Напомним, Тверской суд столицы дал 3,5 года Устинову, он на московской протестной акции 3 августа 2019 года при задержании вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Тем самым правоохранитель, находившийся при исполнении, получил физические повреждения и нравственные страдания.