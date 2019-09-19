11 Октября 2020
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акция протеста, мэрия, митинг, Тверская, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

Генпрокуратура РФ просит изменить приговор Устинову

Генпрокуратура России настаивает на изменении приговора актеру Павлу Устинову, которому дали 3,5 года в колонии общего режима.

"ГП РФ просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы", - говорится в официальном сообщении ГП РФ.

Напомним, Тверской суд столицы дал 3,5 года Устинову, он на московской протестной акции 3 августа 2019 года при задержании вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Тем самым правоохранитель, находившийся при исполнении, получил физические повреждения и нравственные страдания.

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Генпрокуратура РФ просит изменить приговор Устинову

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Теги: Павел Устинов, суд, Москва, беспорядки, приговор, Генпрокуратура



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