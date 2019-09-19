В Нижневартовске стало меньше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В Нижневартовске состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Руслан Мурзабулатов заявил, что в столице Самотлора стало меньше преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С начала 2019 г. зарегистрировано 454 тяжких и особо тяжких преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, меньше на 19, чем в прошлом году, отметил он. По итогам августа зарегистрировано 372 преступления, связанных со сбытом наркотиков, завершено 86 уголовных дел этой категории. Из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотиков.

Большое внимание уделяется не только борьбе с преступностью, но и профилактике потребления психоактивных веществ, в частности, среди несовершеннолетних. И.о. главного врача "Нижневартовской психоневрологической больницы" Олег Гринченко сообщил, что профилактическая помощь детям и подросткам оказывают врачи-психиатры, прошедшие профессиональную подготовку.

"Работа проводится в виде медико-психологической помощи, мотивационного консультирования", - сказал он.

В 2019 г. во время призывной комиссии осмотрен 31 призывник, признаков наркотической зависимости не выявили. В рамках третичной профилактики пять подростков были направлены в реабилитационные центры для несовершеннолетних наркопотребителей, расположенные в Югре и Алтайском крае. Кроме того, в школах и учреждениях культуры на зимние каникулы запланированы мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.