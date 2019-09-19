Комитет по бюджету пермской гордумы поддержал досрочную отмену ЕНВД

Комитет пермской гордумы по бюджету и налогам поддержал инициативу о досрочной отмене действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь вопрос будет рассмотрен на заседании думы.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД – соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России официально подтвердил свои намерения по отмене налога с 2021 года. 3 сентября проект решения о досрочной отмене ЕНВД внесен в гордуму.

В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить "безболезненный" для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой.

Пермь получит около 1,3 млрд рублей в виде дотации в связи с отменой ЕНВД. Эти средства будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка и повышение зарплаты работников учреждений культуры и допобразования.

Также городскими властями прорабатывается вопрос внедрения компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД. Субъектам малого и среднего предпринимательства города планируется выделять разного рода субсидии - для возмещения части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного торгового объекта; в целях возмещения части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией; на возмещение части затрат на приведение в соответствие с установленными требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц Перми.