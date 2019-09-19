"Диссернет" включил главу ТюмГМУ в список худших ректоров из-за плагиата

Ректор Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Ирина Медведева попала в список ректоров с недоброкачественными диссертациями. Анализ работ провел "Диссернет", передает корреспондент Накануне.RU.

Три из четырех недоброкачественных диссертаций, защищенных под научным руководством Медведевой, заимствованы из более ранних работ, выполненных под ее же научным руководством.

Она вошла в десятку худших ректоров государственных ведомственных вузов.

"Диссернет" отмечает, что Минобрнауки фактически демонстрирует солидарность с ректорами, имеющими недоброкачественные диссертации. До сих пор ведомство не провело систематического изучения проблемы и не отреагировало на многочисленные письма научно-образовательной общественности с требованием уволить конкретных ректоров из-за плагиата.