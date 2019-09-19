Бывший сотрудник курганского Ростехнадзора, вымогавший взятки у бизнесменов, не смог обжаловать приговор

Курганский областной суд оставил в силе приговор бывшему инспектору курганского отдела управления Ростехнадзора Денису Семашко, который ранее признался в получении взяток от бизнесменов, передает корреспондент Накануне.RU.

Было установлено, что злоумышленник с июля по ноябрь 2017 года в ходе проверок объектов компании "Транснефть" выявлял нарушения, после чего предлагал сотрудникам компании дать ему взятки от 50 до 80 тыс. руб. за несоставление протоколов.

Суд ранее назначил Семашко 3,5 года в колонии общего режима с конфискацией имущества на сумму 50 тыс. руб.

Стоит отметить, что сразу после преступных действий Семашко в конце 2017 - начале 2018 года своей должности лишился начальник курганского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора Павел Москвин.