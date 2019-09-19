В Москве задержан замдиректора департамента Минкультуры

В Москве задержали заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова, а также двух бизнесменов.

Всем предъявлено обвинение мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

ТАСС пишет, что Мосолов и другие фигуранты дела обвиняются в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей.

Как сообщил адвокат, дело в отношении замглавы департамента Минкультуры РФ связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.

Мосолов являлся свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела, сказал защитник.

Напомним, Пирумов сейчас обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа. Он находится под арестом.

В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски. Еще одним фигурантом стал бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Ранее в рамках "дела реставраторов" подследственные Пирумов, Мазо и Колесников избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн рублей, а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.