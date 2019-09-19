11 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
тюмень аэропорт рощино стойки регистрации (2017) | Фото: Накануне.ru

"Пилотом не был". В полиции высказались о снятии пассажира с рейса Тюмень – Сургут

В управлении на транспорте МВД России по УрФО прокомментировали сведения о том, что в тюменском аэропорту "Рощино" с рейса якобы сняли нетрезвого пилота, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ранее в сети появилась информация о том, что пилот якобы не смог возглавить внезапно появившийся рейс из-за того, что перебрал с алкоголем.

"Вечером 2 сентября в "Рощино" сотрудниками транспортной полиции в зоне предполетного контроля найден пассажир рейса Тюмень – Сургут, который привлек их внимание тем, что ругался матом и имел признаки алкогольного опьянения", - сказала Накануне.RU глава пресс-службы управления Елена Епимахова.

Буйного пассажира доставили в дежурную часть полиции, где составили на него протокол по статье "Мелкое хулиганство".

"Информация о том, что злоумышленник должен был вскоре отправляться в очередной рейс, не соответствует действительности", - добавила Епимахова.

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"Пилотом не был". В полиции высказались о снятии пассажира с рейса Тюмень – Сургут

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Теги: аэропорт, Рощино, Тюмень - Сургут



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